Jelly Bean per Galaxy S3 no brand, uscita vicina?
di Redazione
22/10/2012
[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"][/caption] Jelly Bean per il Galaxy S3 no brand, molto più vicino, di quelle che erano le aspettative degli utenti fino a questa mattina. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma, a quanto pare, giungono delle segnalazioni dal web, da parte di utenti che avrebbero acquistato la versione del device senza il marchio di alcun operatore e che, contemporaneamente, hanno ricevuto la notifica riguardante la disponibilità dell’update. Si tratterebbe dell’ennesima sorpresa, per quanto concerne il matrimonio tra Jelly Bean e Galaxy S3, considerando che, dopo l’aggiornamento garantito questa mattina ai modelli brandizzati con Vodafone, utenti e addetti ai lavori avevano dato per scontato che il prossimo sarebbe stato rappresentato dalla disponibilità dell’update per le versioni Wind e Tim. Continueremo a seguire, nelle prossime ore, tutti gli sviluppi sul porting di Jelly Bean per il Galaxy S3.
