Samsung Galaxy S4, niente schermo Amoled flessibile

23/10/2012

[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, con ogni probabilità, non sarà caratterizzato dal tanto atteso schermo AMOLED flessibile. Sono queste le ultime indiscrezioni, provenienti direttamente da una fonte come SamMobile, che, alla luce della sua autorevolezza, sembra dunque escludere senza ulteriori incertezze un’ipotesi di questo tipo. Nel corso degli ultimi mesi, erano stati diversi gli addetti ai lavori a prevedere che il Samsung Galaxy S4 avrebbe puntato su uno schermo AMOLED flessibile, ma gli attuali standard produttivi, ma soprattutto di vendita, registrati da Samsung con i device di recente lanciati sul mercato, avrebbero convinto la casa produttrice a non percorrere ancora una strada di questo tipo. Lecito, a questo punto, chiedersi quali saranno le caratteristiche peculiari del Samsung Galaxy S4. Vi terremo aggiornati sui prossimi rumors.

