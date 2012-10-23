Jelly Bean per Galaxy S3 Tim, ancora attesa

[caption id="attachment_2496" align="aligncenter" width="508" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean per il Galaxy S3 Tim potrebbe non essere così immediato, come alcuni potevano pensare. Circa ventiquattro ore fa, infatti, la casa produttrice coreana ha reso ufficiale l'update per il Samsung Galaxy S3 brandizzato con Vodafone, facendo quindi uno step ulteriore, in vista della piena diffusione del tanto atteso sistema operativo. Al momento, per le varianti Wind e Tim, oltre ovviamente a quelle non brandizzate, non possiamo fare altro che basarci su rumors e piccoli indizi. Su Twitter, ad esempio, Samsung Italia ha specificato che Jelly Bean per Galaxy S3 Tim sarà pronto a fine mese, senza dunque lasciare spazio al possibile rilascio immediato. Scontato che tutto sia possibile, ma è probabile che tale variante dovrà attendere un pochino di più per l'aggiornamento.