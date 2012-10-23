Samsung Galaxy S3 mini, prezzo basso per battere lo scetticismo

[caption id="attachment_2501" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 mini prezzo"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini potrebbe vedere applicato da subito un prezzo inferiore, rispetto a quello di listino, almeno per quanto concerne alcune piattaforme e-commerce. E’ questa la novità sulla quale si discute non poco nel corso delle ultime ore, che, per forza di cose, tiene conto dello scetticismo con il quale lo smartphone Android è stato accolto dagli addetti ai lavori e dal grande pubblico. Scendendo maggiormente nei dettagli, sembra che il Samsung Galaxy S3 mini possa andare incontro ad un prezzo di lancio addirittura inferiore ai 420 euro in alcuni casi, con le ovvie differenze che si verranno a creare tra uno store e l’altro. Nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati sulle prime offerte per il Samsung Galaxy S3 mini, con il prezzo destinato a scendere ulteriormente.