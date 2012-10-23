Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 mini, prezzo basso per battere lo scetticismo

Redazione Avatar

di Redazione

23/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2501" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 mini prezzo"]Samsung Galaxy S3 mini prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini potrebbe vedere applicato da subito un prezzo inferiore, rispetto a quello di listino, almeno per quanto concerne alcune piattaforme e-commerce. E’ questa la novità sulla quale si discute non poco nel corso delle ultime ore, che, per forza di cose, tiene conto dello scetticismo con il quale lo smartphone Android è stato accolto dagli addetti ai lavori e dal grande pubblico. Scendendo maggiormente nei dettagli, sembra che il Samsung Galaxy S3 mini possa andare incontro ad un prezzo di lancio addirittura inferiore ai 420 euro in alcuni casi, con le ovvie differenze che si verranno a creare tra uno store e l’altro. Nei prossimi giorni, vi terremo aggiornati sulle prime offerte per il Samsung Galaxy S3 mini, con il prezzo destinato a scendere ulteriormente.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, brutte notizie sui tempi di spedizione

Articolo Successivo

Jelly Bean per Galaxy S3 Tim, ancora attesa

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015