Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi, brutte notizie sui tempi di spedizione

[caption id="attachment_1692" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Tab 2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e la promozione relativa al Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi continuano a far discutere, ovviamente per quanto concerne i tempi di spedizione del tablet, alla luce di alcune novità che ci hanno segnalato diversi utenti nelle ultime ore. Il tanto decantato messaggio “in attesa merce”, infatti, fino a pochi giorni fa era accompagnato dalla raccomandazione sul fatto che il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi sarebbe stato consegnato entro la fine del mese di ottobre, in caso di partecipazione alla promozione del Samsung Galaxy S3, ma nella stessa pagina di tracking, molti utenti si sono imbattuti nella variazione della comunicazione: adesso il parametro stabilito è di due mesi, a testimonianza delle enormi difficoltà incontrate da Samsung nello smistamento del tablet.