Samsung Galaxy S4, realizzato lo schermo Full HD?

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2012

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 presentazione uscita[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere il primo smartphone ad essere dotato di uno schermo Full HD. E’ quanto sostiene in queste ore il solito SamMobile, in questi giorni particolarmente attivo, in merito a quelli che saranno i progetti portati a termine dalla casa produttrice nel 2013 e nel 2014. A quanto pare, infatti, l’intenzione del colosso coreano è quella di essere pronta nel corso del primo semestre del 2013, facendo automaticamente puntare tutti i riflettori sul Samsung Galaxy S4, la cui uscita viene data per scontata da molti addetti ai lavori proprio tra il mese di maggio e giugno. Una buona notizia potenziale, a distanza di ventiquattro ore dai rumors che hanno visto Samsung ancora distante dagli schermi flessibili, che, con ogni probabilità, non esordiranno con il Samsung Galaxy S4.

