Samsung Galaxy S3, niente aggiornamento Multi View?

[caption id="attachment_2510" align="aligncenter" width="516" caption="Samsung Galaxy S3 multi view"] [/caption] Samsung Galaxy S3 al centro dell'ennesimo caso degli ultimi giorni, considerando che le ultime indiscrezioni mettono in discussione la possibilità che possa essere garantito l'aggiornamento necessario per portare sul dispositivo la funzionalità Multi View, necessaria per utilizzare contemporaneamente diverse applicazioni. Tutto sarebbe dato dalla risposta di Samsung Italia sul social network Twitter, con un utente incuriosito dalle indiscrezioni che hanno di recente investito il Samsung Galaxy Note 2, destinato, appunto, a poter usufruire del multi view. Considerando che alla divisione non è stata chiesta la data per un determinato aggiornamento, in molti si sarebbero aspettati un feedback non vago, ma così non è stato: Samsung Italia, infatti non ha idea se il Samsung Galaxy S3 potrà supportare o meno l'aggiornamento riguardante il multi view.