Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, moduli di ricarica wireless più vicini

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2515" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 ricarica wireless"]Samsung Galaxy S3 ricarica wireless[/caption] Il Samsung Galaxy S3 si appresta a ricevere una novità che potrebbe fare la differenza, soprattutto nel confronto con gli altri dispositivi di fascia alta caratterizzati dal sistema operativo Android, considerando che, a detta di una fonte del calibro di SamMobile, è ufficialmente partita la produzione di massa dei moduli per la ricarica wireless. I moduli saranno integrati direttamente allo smartphone e consentiranno al colosso coreano di allinearsi, sotto questo punto di vista, ad un device a dir poco atteso sul mercato italiano, vale a dire il cosiddetto Nokia Lumia 920. Non va trascurato, tuttavia, che la stessa SamMobile ha preferito non sbilanciarsi sui tempi necessari per l’uscita dei moduli di ricarica wireless, relativamente al Samsung Galaxy S3, limitandosi ad affrontare il via ufficiale alla produzione di massa.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean per Samsung Galaxy S3: nessun bug della batteria

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, niente aggiornamento Multi View?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015