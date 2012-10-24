Samsung Galaxy S3, moduli di ricarica wireless più vicini

[caption id="attachment_2515" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 ricarica wireless"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 si appresta a ricevere una novità che potrebbe fare la differenza, soprattutto nel confronto con gli altri dispositivi di fascia alta caratterizzati dal sistema operativo Android, considerando che, a detta di una fonte del calibro di SamMobile, è ufficialmente partita la produzione di massa dei moduli per la ricarica wireless. I moduli saranno integrati direttamente allo smartphone e consentiranno al colosso coreano di allinearsi, sotto questo punto di vista, ad un device a dir poco atteso sul mercato italiano, vale a dire il cosiddetto Nokia Lumia 920. Non va trascurato, tuttavia, che la stessa SamMobile ha preferito non sbilanciarsi sui tempi necessari per l’uscita dei moduli di ricarica wireless, relativamente al Samsung Galaxy S3, limitandosi ad affrontare il via ufficiale alla produzione di massa.