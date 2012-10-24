Caricamento...

Jelly Bean per Samsung Galaxy S3: nessun bug della batteria

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2012

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"]Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Jelly Bean per il Samsung Galaxy S3 no brand non sembra essere caratterizzato dai bug che sono stati riportati, forse troppo frettolosamente, da alcuni organi di stampa. Fermo restando che tale versione del device è stata aggiornata solo in minima parte al nuovo sistema operativo di Google, dobbiamo ugualmente riportarvi più di una segnalazione alla nostra redazione. Senza ovviamente poter avere il supporto dei numeri, più in particolare, ci sentiamo di poter dire che Jelly Bean per il Galaxy S3 no brand abbia registrato pochissimi casi in cui è stato effettivamente riscontrato un aumento del consumo della batteria, ma ciò non toglie che tali utenti riceveranno prestissimo un ulteriore update per mettersi alle spalle questa fastidiosa questione. Vi terremo aggiornati, in ogni caso, nelle prossime ore.

