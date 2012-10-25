Aggiornamento Galaxy S3, ecco Android Jelly Bean 4.1.2 ed il multi view?

[caption id="attachment_2529" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 disponibile anche nella versione Android Jelly Bean 4.1.2, almeno stando alle parole recentemente pubblicate su Twitter da @Fartaab, noto agli addetti ai lavori come uno dei principali esponenti del famoso sito SamMobile.com, che, come abbiamo ribadito in diverse circostanze, è particolarmente vicino ai progetti di Samsung. Come se non bastasse, la stessa fonte ha fatto sapere che tale arrivo di Jelly Bean per il Galaxy S3, farà in modo che il famoso dispositivo potrà contare sulla funzione multi view, messa i discussione in questi giorni sia da Samsung Italia, sia dai fatti, considerando che le prime release ufficiali dell'OS, nella semplice versione 4.1, non ha fatto registrare la possibilità di poter utilizzare contemporaneamente diverse applicazioni. Non resta che aspettare il corso degli eventi, auspicando un epilogo del genere per Jelly Bean sul Galaxy S3.