Samsung Galaxy S4, tra uscita e schermo

Il Samsung Galaxy S4 continua ad essere protagonista di alcuni rumors, per quanto concerne sia l'uscita sul mercato del device, sia soprattutto sulle caratteristiche che dovrebbero rendere unico lo schermo del dispositivo più atteso nel primo semestre del 2013. In particolare, abbiamo notato come siano tornate di moda le indiscrezioni riguardanti la presentazione del Samsung Galaxy S4, in occasione di un evento come il Mobile World Congress 2013, che si terrà durante il mese di febbraio. Le nostre fonti, tuttavia, continuano a indicare il mese di maggio come quello giusto per l'evento incentrato sul nuovo modello. Quanto allo schermo, invece, pare che le voci di corridoio siano confermate: improbabile un display flessibile per il Samsung Galaxy S4, mentre è più di un'ipotesi l'adozione di uno schermo in Full HD.