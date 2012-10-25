Samsung Galaxy S3 nero, prezzo fissato in Italia: 520 euro
di Redazione
25/10/2012
[caption id="attachment_1232" align="aligncenter" width="520" caption="Samsung Galaxy S3 nero"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero inizia ad essere ufficialmente in vendita anche in Italia, grazie alla proposta che possiamo riscontrare in queste ore sul sito di Expansys, dove la versione molto attesa del device può essere acquistata con un esborso pari a 519,99 euro. A primo impatto, si può dire che non vi sono stati particolari rialzi di prezzo con il Samsung Galaxy S3 nero, rispetto a quanto riscontrato con le varianti cromatiche tradizionali. Va sottolineato, in ogni caso, che il suddetto costo non include le spese di spedizione, che nella fattispecie ammontano a 10,77 euro, mentre i tempi di consegna dovrebbero essere limitati ad una settimana (tre giorni per l’invio, più altri due, circa, per la consegna vera e propria). Per maggiori informazioni sul Samsung Galaxy S3 nero al prezzo di 519,99 euro, vi rimandiamo a questa pagina.
