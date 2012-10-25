Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 nero, prezzo fissato in Italia: 520 euro

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1232" align="aligncenter" width="520" caption="Samsung Galaxy S3 nero"]Samsung Galaxy S3 nero[/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero inizia ad essere ufficialmente in vendita anche in Italia, grazie alla proposta che possiamo riscontrare in queste ore sul sito di Expansys, dove la versione molto attesa del device può essere acquistata con un esborso pari a 519,99 euro. A primo impatto, si può dire che non vi sono stati particolari rialzi di prezzo con il Samsung Galaxy S3 nero, rispetto a quanto riscontrato con le varianti cromatiche tradizionali. Va sottolineato, in ogni caso, che il suddetto costo non include le spese di spedizione, che nella fattispecie ammontano a 10,77 euro, mentre i tempi di consegna dovrebbero essere limitati ad  una settimana (tre giorni per l’invio, più altri due, circa, per la consegna vera e propria). Per maggiori informazioni sul Samsung Galaxy S3 nero al prezzo di 519,99 euro, vi rimandiamo a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, nuovo spot: video

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, tra uscita e schermo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015