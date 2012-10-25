Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, nuovo spot: video
di Redazione
25/10/2012
[caption id="attachment_2535" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5"][/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 non solo da un punto di vista legale, con lo scambio di accuse tra le due case produttrici, in merito alle presunte violazioni di brevetti del proprio competitor per l’uno o per l’altro motivo, ma anche per aspetti puramente commerciali. In queste ore, infatti, è spuntato in Rete l’ennesimo video promozionale incentrato proprio sul tema “Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5”, con la casa produttrice coreana che, ancora una volta, ha provato a mettere in evidenza le caratteristiche dello smartphone Android, a partire dai punti deboli del melafonino. Tralasciando i dettagli e le considerazioni personali su questa nuova sfida, vi lasciamo direttamente alle immagini, con le quali ognuno potrà maturare la propria opinione sulla battaglia eterna.
