Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, nuovo spot: video

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2535" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5"]Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5[/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 non solo da un punto di vista legale, con lo scambio di accuse tra le due case produttrici, in merito alle presunte violazioni di brevetti del proprio competitor per l’uno o per l’altro motivo, ma anche per aspetti puramente commerciali. In queste ore, infatti, è spuntato in Rete l’ennesimo video promozionale incentrato proprio sul tema “Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5”, con la casa produttrice coreana che, ancora una volta, ha provato a mettere in evidenza le caratteristiche dello smartphone Android, a partire dai punti deboli del melafonino. Tralasciando i dettagli e le considerazioni personali su questa nuova sfida, vi lasciamo direttamente alle immagini, con le quali ognuno potrà maturare la propria opinione sulla battaglia eterna.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean Galaxy S3, download dei codici sorgente

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 nero, prezzo fissato in Italia: 520 euro

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015