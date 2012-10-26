Jelly Bean Galaxy S3, download dei codici sorgente

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3 Vodafone"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 che giunge ad una nuova e importante svolta, come riportato in queste ore da una fonte, diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento, vale a dire SamMobile, considerando che sono stati rilasciati i codici sorgente del nuovo sistema operativo di Google, con un riferimento specifico al Samsung Galaxy S3 Sprint. La cosa, se da un punto di vista "pratico", non cambierà la vita di chi attende il connubio "Jelly Bean Galaxy S3" qui in Italia, allo stesso tempo rappresenta quantomeno un segnale ulteriore che il rilascio dell'aggiornamento è ormai alle porte. Coloro che sono interessati al download dei codici sorgente, per quanto concerne Jelly Bean Galaxy S3, possono collegarsi a questa pagina, per poi inserire nel campo ricerca la voce "SPH-L710".