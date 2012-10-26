Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Jelly Bean Galaxy S3, download dei codici sorgente

Redazione Avatar

di Redazione

26/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3 Vodafone"]Jelly Bean Galaxy S3 Vodafone[/caption] Jelly Bean Galaxy S3 che giunge ad una nuova e importante svolta, come riportato in queste ore da una fonte, diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento, vale a dire SamMobile, considerando che sono stati rilasciati i codici sorgente del nuovo sistema operativo di Google, con un riferimento specifico al Samsung Galaxy S3 Sprint. La cosa, se da un punto di vista "pratico", non cambierà la vita di chi attende il connubio "Jelly Bean Galaxy S3" qui in Italia, allo stesso tempo rappresenta quantomeno un segnale ulteriore che il rilascio dell'aggiornamento è ormai alle porte. Coloro che sono interessati al download dei codici sorgente, per quanto concerne Jelly Bean Galaxy S3, possono collegarsi a questa pagina, per poi inserire nel campo ricerca la voce "SPH-L710".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, prezzo e relative analisi

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5, nuovo spot: video

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015