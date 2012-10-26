Samsung Galaxy S4, prezzo e relative analisi

[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, in questi giorni, torna ad essere protagonista di interessanti considerazioni sul prezzo. Già in passato ci siamo soffermati sulla nuova politica, dal punto di vista del pricing, non tanto della casa produttrice, quanto dei vari rivenditori, soprattutto quelli online, per i device prodotti dall’azienda. Se fino a qualche tempo fa avevamo avanzato delle ipotesi per il Samsung Galaxy S3 mini e per il Samsung Galaxy Note 2, adesso possiamo portare avanti la nostra tesi sul Samsung Galaxy S4 e sul prezzo di lancio con maggiore convinzione: già da ora, infatti, è possibile imbattersi in proposte per il Samsung Galaxy S3 mini al dì sotto dei 400 euro, mentre il Samsung Galaxy Note 2 ci stiamo assestando già a 560 euro (senza contare un’offerta scaduta di Groupon, a 499 euro). Considerando l’età dei due device, l’ottimismo per il Samsung Galaxy S4 è più che giustificato.