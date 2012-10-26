Samsung Galaxy S2, prezzo più basso: solo per oggi a 299 euro

[caption id="attachment_2439" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2 prezzo piu basso"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso? Torna, con prepotenza, la tanto attesa offerta da parte del sito Groupon, grazie al quale è possibile portarsi a casa lo smartphone che ha cambiato le sorti della casa produttrice nell'intero mercato, con un esborso pari ad appena 299 euro, fermo restando che l'iniziativa, complice anche l'elevato numero di prodotti che saranno venduti in poche ore, sarà attiva solo fino a mezzanotte. Da un punto di vista economico, va anche messo in evidenza che il Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso prevede le spese di spedizione incluse nel prezzo, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi tempi con proposte simili, mentre i tempi di spedizione, come al solito, si aggirano attorno al mese. Per tutte le altre informazioni sul Samsung Galaxy S2 al prezzo più basso, vi rimandiamo alla home page di Groupon.