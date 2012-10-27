Samsung Galaxy S4: il primo display pieghevole per il Samsung Galaxy Q

[caption id="attachment_2546" align="aligncenter" width="496" caption="Samsung Galaxy Q"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 non sarà il primo smartphone con display pieghevole, tra quelli che saranno lanciati sul mercato. E’ quanto trapelato in queste ore dal sito di SamMobile, che si è soffermato su un nuovo device, la cui uscita pare sia prevista nel corso del 2013, pur mancando riferimenti temporali precisi per l’evento. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Q, nome in codice GT-B9150, che, tra le altre cose potrà contare su un interessante display AMOLED da 5,3 pollici ad alta definizione. Per quanto concerne il suo processore, invece, a detta di techjailbreak dovremmo soffermarci sul chip Exynos 5 Cortex-A15, per un dual core da da 1,7 GHz, con 2 GB di memoria RAM. Insomma, un dispositivo estremamente interessante, con display pieghevole, ben diverso da quello che dovrebbe essere il prossimo Samsung Galaxy S4.