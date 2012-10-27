Aggiornamento Galaxy S3, le ultime sul Multi View
27/10/2012
[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"][/caption] L'aggiornamento Galaxy S3, necessario per portare il multi view sullo smartphone Android più chiacchierato del momento, sta facendo fantasticare non poco gli utenti in questi giorno, al punto da spingerci ad avanzare un paio di ipotesi sul suo rilascio che, è bene ricordarlo, secondo lo staff di SamMobile avverrà insieme a quello del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Ebbene, gli addetti ai lavori più ottimisti affermano che l'aggiornamento Galaxy S3 in questione sarà alla portata degli utenti già a partire dal mese di dicembre, considerando che lo stesso multi view dovrebbe essere l'unica novità introdotta con l'update; altri, invece, non possono fare a meno di evidenziare quanta fatica sia costata a Samsung, portare la funzionalità sul Samsung Galaxy Note 2, ipotizzando che l'aggiornamento Galaxy S3 non sarà pronto prima del mese di gennaio.
