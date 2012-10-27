Jelly Bean Galaxy S3, situazione no brand

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 no brand al centro di un vero e proprio mistero nel corso di questa settimana. Il motivo? Continuano ad arrivarci segnalazioni da parte di utenti che hanno acquistato il Samsung Galaxy S3, privo di qualsiasi brand, ma che allo stesso tempo hanno avuto la notifica da parte della casa produttrice, in merito alla disponibilità del sistema operativo. I colleghi di tabletmania.org, in tal senso, hanno cercato di vederci chiaro sulla faccenda "Jelly Bean Galaxy S3", interpellando i propri lettori e scoprendo che, attraverso una mini indagine, poco meno del 10% dei Samsung Galaxy S3 no brand ha modo di aggiornare il device ad Android Jelly Bean. Il countdown, in ogni caso, è agli sgoccioli e entro mercoledì tutti potremo toccare con mano il binomio "Jelly Bean Galaxy S3".