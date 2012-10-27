Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Jelly Bean Galaxy S3, situazione no brand

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"]Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Jelly Bean Galaxy S3 no brand al centro di un vero e proprio mistero nel corso di questa settimana. Il motivo? Continuano ad arrivarci segnalazioni da parte di utenti che hanno acquistato il Samsung Galaxy S3, privo di qualsiasi brand, ma che allo stesso tempo hanno avuto la notifica da parte della casa produttrice, in merito alla disponibilità del sistema operativo. I colleghi di tabletmania.org, in tal senso, hanno cercato di vederci chiaro sulla faccenda "Jelly Bean Galaxy S3", interpellando i propri lettori e scoprendo che, attraverso una mini indagine, poco meno del 10% dei Samsung Galaxy S3 no brand ha modo di aggiornare il device ad Android Jelly Bean. Il countdown, in ogni caso, è agli sgoccioli e entro mercoledì tutti potremo toccare con mano il binomio "Jelly Bean Galaxy S3".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, nuovi rumors sulle caratteristiche

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, le ultime sul Multi View

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015