Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, nuovi rumors sulle caratteristiche

Redazione Avatar

di Redazione

28/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 e le sue caratteristiche sono nuovamente al centro di rumors, questa volta grazie alle considerazioni fatte da hdblog, tra le più autorevoli, a nostro avviso, del settore, mettendo in evidenza alcune peculiarità a dir poco interessanti per il device che sarà. Lo schermo del Samsung Galaxy S4 potrebbe arrivare a 5 pollici, il processore quad core a 1.7 GHz, senza dimenticare i 2 GB della memoria RAM. In ogni caso, considerando l'attendibilità della fonte, riteniamo opportuno riportare le possibili caratteristiche del Samsung Galaxy S4 menzionate:

    • Processore Exynos 5 Quad Core da 1.7GHz
    • GPU Mali-T604
    • 2GB di memoria RAM (3GB non li riteniamo probabili)
    • Schermo Super Amoled Full HD edget-to-edge da 5 pollici con nuovo processo produttivo per minimizzare lo spessore e la cornice laterale
    • Android 4.2 Jelly Bean con interfaccia Nature UX 2.0
    • Wi-fi Dual Band 5GHz
    • NFC
    • Bluetooth 4.0
    • Fotocamera da 13 Megapixel (anteriore da 2)
    • Ricarica Wireless integrata
    • Memoria 32/64GB espandibile
    • Nano SIM
    • Batteria integrata da 3000mAh
Saranno effettivamente queste le caratteristiche del Samsung Galaxy S4?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo a 449 euro su Groupalia

Articolo Successivo

Jelly Bean Galaxy S3, situazione no brand

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018