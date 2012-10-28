Samsung Galaxy S4, nuovi rumors sulle caratteristiche

[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 e le sue caratteristiche sono nuovamente al centro di rumors, questa volta grazie alle considerazioni fatte da hdblog, tra le più autorevoli, a nostro avviso, del settore, mettendo in evidenza alcune peculiarità a dir poco interessanti per il device che sarà. Lo schermo del Samsung Galaxy S4 potrebbe arrivare a 5 pollici, il processore quad core a 1.7 GHz, senza dimenticare i 2 GB della memoria RAM. In ogni caso, considerando l'attendibilità della fonte, riteniamo opportuno riportare le possibili caratteristiche del Samsung Galaxy S4 menzionate:

Processore Exynos 5 Quad Core da 1.7GHz



GPU Mali-T604



2GB di memoria RAM (3GB non li riteniamo probabili)



Schermo Super Amoled Full HD edget-to-edge da 5 pollici con nuovo processo produttivo per minimizzare lo spessore e la cornice laterale



Android 4.2 Jelly Bean con interfaccia Nature UX 2.0



Wi-fi Dual Band 5GHz



NFC



Bluetooth 4.0



Fotocamera da 13 Megapixel (anteriore da 2)



Ricarica Wireless integrata



Memoria 32/64GB espandibile



Nano SIM



Batteria integrata da 3000mAh

Saranno effettivamente queste le caratteristiche del Samsung Galaxy S4?