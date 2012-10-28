Samsung Galaxy S4, nuovi rumors sulle caratteristiche
di Redazione
28/10/2012
[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 e le sue caratteristiche sono nuovamente al centro di rumors, questa volta grazie alle considerazioni fatte da hdblog, tra le più autorevoli, a nostro avviso, del settore, mettendo in evidenza alcune peculiarità a dir poco interessanti per il device che sarà. Lo schermo del Samsung Galaxy S4 potrebbe arrivare a 5 pollici, il processore quad core a 1.7 GHz, senza dimenticare i 2 GB della memoria RAM. In ogni caso, considerando l'attendibilità della fonte, riteniamo opportuno riportare le possibili caratteristiche del Samsung Galaxy S4 menzionate:
- Processore Exynos 5 Quad Core da 1.7GHz
- GPU Mali-T604
- 2GB di memoria RAM (3GB non li riteniamo probabili)
- Schermo Super Amoled Full HD edget-to-edge da 5 pollici con nuovo processo produttivo per minimizzare lo spessore e la cornice laterale
- Android 4.2 Jelly Bean con interfaccia Nature UX 2.0
- Wi-fi Dual Band 5GHz
- NFC
- Bluetooth 4.0
- Fotocamera da 13 Megapixel (anteriore da 2)
- Ricarica Wireless integrata
- Memoria 32/64GB espandibile
- Nano SIM
- Batteria integrata da 3000mAh
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3, prezzo a 449 euro su Groupalia
Articolo Successivo
Jelly Bean Galaxy S3, situazione no brand
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018