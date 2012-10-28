Caricamento...

Samsung Galaxy S3, prezzo a 449 euro su Groupalia

28/10/2012

[caption id="attachment_2559" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"]Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] Samsung Galaxy S3 al prezzo di 449 euro? Possibile, in questi giorni, grazie all'ennesima offerta da parte di Groupalia, che, dopo un paio di settimane di assenza, torna ad essere protagonista, nell'ambito di quello che, ad oggi, è lo smartphone Android più popolare tra quelli che sono in vendita nel nostro Paese. Nello specifico, vanno anche evidenziati alcuni aspetti negativi del Samsung Galaxy S3 al prezzo di 449 euro: se da un lato abbiamo le spese di spedizione aggiuntive, pari a quasi 10 euro, dall'altro dobbiamo mettere in evidenza anche il fatto che la stessa spedizione viene assicurata entro il 6 dicembre, con una tempistica persino superiore a quella dei venti giorni lavorativi successivi all'ordine, che spesso viene indicata su Groupon. Per maggiori dettagli sul Samsung Galaxy S3 al prezzo di 449 euro, in ogni caso, vi rimandiamo a questa pagina.

