Samsung Galaxy S3 nero, prezzo a 699 euro da MediaWorld

Il Samsung Galaxy S3 nero ad un prezzo interessante? Considerando anche la giovanissima del device, è opportuno segnalare la proposta da parte di MediaWorld, grazie alla quale è possibile acquistare lo smartphone Android, online, al prezzo di 699 euro, vale a dire 99 euro rispetto all'iniziale "offerta" da parte di ePrice. Insomma, anche il Samsung Galaxy Se nero si appresta a fare il suo esordio ufficiale sul mercato, dopo le prime apparizioni pubbliche e non ufficiali durante le Olimpiadi di Londra. Resta da capire quale sarà l'andamento del suo prezzo nel corso delle prossime settimane, per quello che dovrebbe essere un inevitabile calo del valore, così come avvenuto con le precedenti versioni cromatiche del Samsung Galaxy S3. Per tutti gli altri dettagli, sul Samsung Galaxy S3 nero al prezzo di 699 euro con MediaWorld, vi rimandiamo a questa pagina.