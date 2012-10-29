Samsung Galaxy S4, memoria RAM e rumors

[caption id="attachment_2196" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S4 e memoria RAM"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 è stato al centro di diverse indiscrezioni, nel corso del fine settimana, anche per quanto concerne la memoria RAM, fermo restando che questa volta ad alimentare i rumors non è stato il Korea Times, quanto voci incontrollate dal web, alcune delle quali piuttosto discutibili. Una di queste, come accennato, riguarda proprio la memoria RAM che andrà a caratterizzare il Samsung Galaxy S4. Ebbene, le voci parlano di una dotazione pari a 3 GB di memoria RAM, ma, a nostro avviso, si tratterebbe di un passo da un lato non necessario per quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del device, dall'altro è probabile che Samsung non possa essere pronta per una svolta del genere nel primo semestre del 2013, quando pare sia prevista l'uscita del Samsung Galaxy S4.