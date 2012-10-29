Samsung Galaxy S3, ecco come aumentare la durata della batteria

[caption id="attachment_2568" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrà vedere aumentata la durata della sua batteria, a patto che gli utenti siano pronti a sborsare una cifra vicina agli 80 euro. E' quanto emerge direttamente dal sito amazon.de, dove è apparso un nuovo prodotto dal potenziale elevatissimo, sotto questo particolare punto di vista e che, c'è da scommetterci, farà molto parlare di sé nel corso delle prossime settimane. A quanto pare, infatti, potremmo andare incontro ad un caricabatterie portatile, in grado di ospitare con sé una batteria pari a qualcosa come 9000 mAh. Un valore estremamente alto, che potrebbe cambiare radicalmente le abitudini di coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S3 e che spesso e volentieri si lamentato per la durata della batteria. Non resta che accedere al sito amazon.de, per scoprire tutti i segreti che si nascondono dietro il potenziale aumento della durata della batteria per il Samsung Galaxy S3.