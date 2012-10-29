Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Jelly Bean Galaxy S3, vaghezza su Facebook

Redazione Avatar

di Redazione

29/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"]Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Jelly Bean Galaxy S3 che continua a tenere con il fiato sospeso milioni di utenti, che hanno deciso di portarsi a casa il dispositivo, anche per i suoi potenziali aggiornamenti. Diversi addetti ai lavori avevano pronosticato delle novità già nel corso delle prime ore di lunedì, come avvenuto la scorsa settimana con i Samsung Galaxy S3 brandizzati con Vodafone e 3, ma, al momento, non si registrano svolte. Samsung Italia, dal canto suo, ha precisato questa mattina su Facebook, rispondendo ai quesiti sempre più pressanti da parte degli utenti, che Jelley Bean Galaxy S3 sarà disponibile per le versioni restanti del Samsung Galaxy S3 “nei prossimi giorni”, lasciando intendere che si potrebbe arrivare anche all'ultimo momento, vale a dire alla giornata di mercoledì. Staremo a vedere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean negli Usa da oggi?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, ecco come aumentare la durata della batteria

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015