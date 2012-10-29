Jelly Bean Galaxy S3, vaghezza su Facebook

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 che continua a tenere con il fiato sospeso milioni di utenti, che hanno deciso di portarsi a casa il dispositivo, anche per i suoi potenziali aggiornamenti. Diversi addetti ai lavori avevano pronosticato delle novità già nel corso delle prime ore di lunedì, come avvenuto la scorsa settimana con i Samsung Galaxy S3 brandizzati con Vodafone e 3, ma, al momento, non si registrano svolte. Samsung Italia, dal canto suo, ha precisato questa mattina su Facebook, rispondendo ai quesiti sempre più pressanti da parte degli utenti, che Jelley Bean Galaxy S3 sarà disponibile per le versioni restanti del Samsung Galaxy S3 “nei prossimi giorni”, lasciando intendere che si potrebbe arrivare anche all'ultimo momento, vale a dire alla giornata di mercoledì. Staremo a vedere.