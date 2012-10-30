Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, Jelly Bean negli Usa da oggi?

30/10/2012

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] L'aggiornamento Galaxy S3, per quanto concerne l'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean sul device, ha fatto registrare altre ventiquattro ore di vana attesa, da parte di milioni di utenti che attendono con impazienza la possibilità di toccare con mano il tanto discusso update da parte della casa produttrice. Che sia la giornata di martedì quella giusta per l'agognato aggiornamento Galaxy S3? Difficile a dirsi, anche se, volendo prendere per buone le promesse di Samsung, esiste ovviamente il 50% di probabilità che ciò accada. Intanto, non possiamo fare altro che riportarvi i rumors provenienti dagli Stati Uniti, dove, a quanto pare, proprio oggi si darà il via all'update. Con i tempi che corrono, possiamo prenderlo tranquillamente come un segnale positivo per l'aggiornamento Galaxy S3.

