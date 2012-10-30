Samsung Galaxy S4, processore da 2.0 GHz?
di Redazione
30/10/2012
[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe puntare tutto su un processore Exynos 5450 da 2.0 GHz, quad-core Cortex A15 Ecco l’ultima indiscrezione, in ordine di tempo, riportata ancora una volta da una fonte del calibro di SamMobile, che raramente si sbilancia, riportando voci, senza che queste abbiano un minimo di credibilità. Siamo al cospetto di una potenziale svolta per il settore smartphone, se si pensa che un modello del calibro del Samsung Galaxy S3, pur essendo dotato di un chip potentissimo per gli attuali standard del settore, non riesce ad andare oltre un Exynos 4412 da 1.4 GHz. Non resta che attendere le prossime settimane, se non addirittura i prossimi mesi (a seconda dei progetti della casa produttrice, relativamente all’uscita del Samsung Galaxy S4 sul merato), per scoprire se il device Android sarà o meno un vero e proprio mostro.
