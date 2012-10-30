Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android 4.2, possibile l'uscita?

[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e il possibile aggiornamento Android 4.2 vivranno mesi di passione, dopo quanto avvenuto negli ultimi tempi con l'update riguardante Android Jelly Bean, c'è da scommetterci. Il nuovo sistema operativo di Google è stato presentato "virtualmente" ieri e, tra le sue caratteristiche, almeno due vanno messe necessariamente in evidenza. Da un lato il Samsung Galaxy S3, con l'aggiornamento Android 4.2, potrebbe puntare sul Miracast, utile per condividere contenuti in streaming, senza dimenticare la nuova tastiera super intelligente, ma è sugli eventuali tempi di uscita che, in queste ore, siamo bersagliati di domande: con Android 4.1.2 previsto nel periodo natalizio, Android 4.2 potrebbe essere disponibile in concomitanza con l'uscita sul mercato del Samsung Galaxy S4, attorno al mese di maggio, mentre resta improbabile un suo sbarco sul Samsung Galaxy S2.