Samsung Galaxy S3 vs. LG Nexus 4, confronto scheda tecnica

[caption id="attachment_2593" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs LG Nexus 4"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. LG Nexus 4 per un confronto scheda tecnica sostanzialmente molto equilibrato, sotto tutti i punti di vista. Partiamo, paradossalmente, dal prezzo: il primo è ormai acquistabile ad un prezzo medio, sul web, pari a 450 euro, mentre l’LG Nexus 4, nella sua versione da 16 GB, sarà in vendita a 349 dollari, fermo restando che è ancora prematuro stabilire se il cambio dollaro/euro sarà 1:1. Premesso questo, trovare differenze significative nell'ambito del Samsung Galaxy S3 vs. LG Nexus 4 è impresa ardua: fotocamera e batteria sono praticamente uguali (8 megapixel e 2100 mAh), mentre un gap minimo, a favore del device Google, è riscontrabile con il processore (quad core da 1.5 GHz, contro 1.4 GHz del Samsung Galaxy S3). Più significativa l’analisi di un ultimo aspetto: l’LG Nexus 4 può contare su 2 GB di memoria RAM, il Samsung Galaxy S3 su 1 GB di memoria RAM, almeno nella sua versione internazionale.