Samsung Galaxy S4 e Android 4.2, video di Photo Sphere

[caption id="attachment_2589" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 Android 4.2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, con ogni probabilità, potrà contare sin dal giorno della sua uscita sul mercato, sul sistema operativo Android 4.2 e, con esso, su una funzionalità del calibro di Photo Sphere, con la quale sarà possibile scattare foto panoramiche, esattamente come è stato possibile vedere già in queste settimane con iOS 6 e in particolare l’iPhone 5. E’ questa solo una delle nuove funzionalità che porterà con sé il nuovo OS di Google e che, di conseguenza, andrà a condizionare positivamente anche uno smartphone del calibro del Samsung Galaxy S4. Android 4.2 è stato presentato ufficiosamente nella giornata di ieri ed ora è già possibile imbatterci in video che ci mostrano il potenziale proprio di Photo Sphere, immaginando la sua associazione con lo stesso Samsung Galazy S4.