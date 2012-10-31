Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 e Android 4.2, video di Photo Sphere

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2589" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 Android 4.2"]Samsung Galaxy S4 Android 4.2[/caption] Il Samsung Galaxy S4, con ogni probabilità, potrà contare sin dal giorno della sua uscita sul mercato, sul sistema operativo Android 4.2 e, con esso, su una funzionalità del calibro di Photo Sphere, con la quale sarà possibile scattare foto panoramiche, esattamente come è stato possibile vedere già in queste settimane con iOS 6 e in particolare l’iPhone 5.E’ questa solo una delle nuove funzionalità che porterà con sé il nuovo OS di Google e che, di conseguenza, andrà a condizionare positivamente anche uno smartphone del calibro del Samsung Galaxy S4. Android 4.2 è stato presentato ufficiosamente nella giornata di ieri ed ora è già possibile imbatterci in video che ci mostrano il potenziale proprio di Photo Sphere, immaginando la sua associazione con lo stesso Samsung Galazy S4.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean Galaxy S3, SamMobile aggiorna l'elenco: manca l'Italia

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 vs. LG Nexus 4, confronto scheda tecnica

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018