Jelly Bean Galaxy S3, SamMobile aggiorna l'elenco: manca l'Italia

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2012

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"]Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Jelly Bean Galaxy S3 ancora non disponibile in Italia, anche se oggi, 31 ottobre (ultimo giorno utile per Samsung Italia, alla luce dei vari annunci che sono stati pubblicati su Twitter e Facebook nei giorni scorsi), finalmente comincia a muoversi qualcosa in Europa. Pochi minuti fa, infatti, SamMobile ha “leggermente” aggiornato la propria pagina, in cui vengono elencati i vari Jelly Bean Galaxy S3 che sono stati rilasciati in via ufficiale. Nella lista, purtroppo non compare ancora l’Italia, almeno per quanto concerne la versione no brand e quella rilasciata del Samsung Galaxy S3, come quella rilasciata con Tim e Wind. Sotto la voce “31 ottobre”, infatti, al momento troviamo:

- Official Android 4.1.1 Jelly Bean Update The Netherlands - Official Android 4.1.1 Jelly Bean Update Korea - Official Android 4.1.1 Jelly Bean Update Spain

Ulteriori notizie su Jelly Bean Galaxy S3 in giornata.
