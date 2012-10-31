Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 Tim, niente Jelly Bean oggi

31/10/2012

[caption id="attachment_2601" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3 Tim"]Aggiornamento Galaxy S3 Tim[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad una prima svolta nella giornata di oggi, almeno per quanto concerne il Samsung Galaxy S3 brandizzato con Tim. A quanto pare, contrariamente a quanto promesso sui social network da Samsung Italia nei giorni scorsi, in data odierna non vi sarà alcun rilascio di Android Jelly Bean per questa versione del device. Una presa di posizione ufficiale e informale, quella che giunge direttamente dalla pagina Facebook di Tim, dove, rispondendo ad un utente che richiedeva informazioni in merito alla presunta release, in giornata, per i Samsung Galaxy S3 Tim, un portavoce dell'operatore ha fatto sapere che l'update sarà disponibile a partire dai prossimi giorni. Non si hanno ulteriori informazioni, invece, per quanto concerne l'aggiornamento Galaxy S3 per le versioni "no brand" del dispositivo. Vi aggiorneremo appena ne sapremo di più.

