Jelly Bean Galaxy S3, no brand non aggiornati oggi

[caption id="attachment_2605" align="aligncenter" width="407" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 in Italia nella giornata di oggi? Nulla da fare, nonostante le tantissime rassicurazioni di Samsung Italia, che sono giunte sia su Facebook, sia su Twitter, nel corso delle ultime due settimane, con ovvie conseguenze dal punto di vista dell’immagine del brand. Se in mattinata ci siamo imbattuti nel messaggio di Tim, che, su Facebook, aveva annunciato il rilascio dell’update solo a partire dai prossimi giorni, lo stesso è avvenuto pochi minuti fa sulla pagina dello stesso social network, intitolata proprio “Samsung Italia”, con l’azienda che ha ribadito il concetto sul Samsung Galaxy S3 Tim, anche per i Samsung Galaxy S3 no brand: insomma, per Jelly Bean Galaxy S3 dovremo aspettare ancora un po’, dando libero sfogo a commenti non diplomatici sulle stesse pagine.