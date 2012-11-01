Samsung Galaxy S3, prezzo più basso: 429 euro su Groupon
di Redazione
01/11/2012
[caption id="attachment_2559" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, nel momento in cui scriviamo quest’articolo, è presente su Groupon, considerando che lo smartphone Android ad oggi più amato dal pubblico viene proposto addirittura a 429 euro, con spese di spedizione incluse. Precisiamo, anche in questa occasione, che il tallone d’Achille per il Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso su Groupon è rappresentato dai tempi di spedizione, considerando che il device verrà inviato agli utenti a partire dal giorno lavorativo numero venti (vale a dire un mese), dal momento in cui verrà effettuato l’ordine. Per tutte le altre informazioni sul Samsung Galaxy al prezzo di 429 euro (praticamente pareggiate anche le varie proposta da parte di Glamoo), vi rimandiamo alla Home Page di Groupon, anche in riferimento al rivenditore ufficiale, vale a dire Techmania.
