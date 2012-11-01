Caricamento...

Samsung Galaxy S4 vs LG Nexus 4, primo possibile confronto della scheda tecnica

01/11/2012

[caption id="attachment_1840" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 vs LG Nexus 4? Qualcuno, in queste ore, avanza già un confronto per quelli che potrebbero essere i due principali dispositivi della gamma Android, al momento del lancio sul mercato del successore del Samsung Galaxy S3, con l’appuntamento che potrebbe essere previsto nel corso del mese di maggio 2013. Prendendo per buone le caratteristiche del Samsung Galaxy S4 premesse da SamMobile in settimana, le principali differenze con l’LG Nexus 4 potrebbero concentrarsi sulla batteria (3000 mAh contro 2100 mAh), senza dimenticare il processore (il quad core del Samsung Galaxy S4 potrebbe arrivare a 1.7 GHz, mentre quello dell’LG Nexus 4 si arresta a 1.5 GHz). Infine, nell'ambito del possibile confronto della scheda tecnica tra Samsung Galaxy S4 e LG Nexus 4, abbiamo la fotocamera: 13 megapixel contro 8.

