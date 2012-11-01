Aggiornamento Galaxy S3, meglio via OTA o Kies?

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che riserva una sorpresa inaspettata, questa mattina, a tutti coloro che hanno deciso di acquistare il device "no brand", considerando la disponibilità di un update che ha fatto letteralmente infuriare milioni di persone, convinte di ricevere Android Jelly Bean nella giornata di ieri, così come era stato anticipato da Samsung Italia. Coloro che voglio portare a termine l'aggiornamento Galaxy S3, come sempre avviene in queste circostanze, possono comunque puntare sulle due classiche alternative: da un lato abbiamo la semplice procedura via OTA, che, pur non richiedendo nessuno sforzo agli utenti, pare che in questi minuti abbia creato addirittura una cosa, a testimonianza delle tante richieste pervenute ai server; più snello, invece, l'aggiornamento Galaxy S3 via Kies, con il quale il tutto dovrebbe chiudersi nell'arco di pochissimi minuti. Al momento, lo staff sta testando l'aggiornamento Galaxy S3 via OTA.