Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, nessun aggiornamento con il multi utente

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 non potrà mai contare su un aggiornamento riguardante la funzionalità del multi utente, che Google aveva in qualche modo promesso con il rilascio del sistema operativo Android 4.2, salvo poi dover fare marcia indietro, a causa di alcuni problemi relativi a questioni brevettuali. L'ostacolo sarebbe nato a causa di un brevetto che Nokia avrebbe registrato nel 2005 e che, a conti fatti, andrebbe ad impedire l'utilizzo del multi utente con altri sistemi operativi nel settore mobile, anche se, stranamente, possiamo evidenziare come la stessa funzionalità non preveda alcuna sanzione nel caso del settore tablet, non "coperto" dal brevetto. Non dovrebbe essere invece in discussione, per il Samsung Galaxy S3, l'arrivo del multi view con l'aggiornamento dell'OS ad Android Jelly Bean 4.1.2.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 mini, disponibilità in Europa tra una settimana

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, meglio via OTA o Kies?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015