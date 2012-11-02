Samsung Galaxy S3, nessun aggiornamento con il multi utente

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 non potrà mai contare su un aggiornamento riguardante la funzionalità del multi utente, che Google aveva in qualche modo promesso con il rilascio del sistema operativo Android 4.2, salvo poi dover fare marcia indietro, a causa di alcuni problemi relativi a questioni brevettuali. L'ostacolo sarebbe nato a causa di un brevetto che Nokia avrebbe registrato nel 2005 e che, a conti fatti, andrebbe ad impedire l'utilizzo del multi utente con altri sistemi operativi nel settore mobile, anche se, stranamente, possiamo evidenziare come la stessa funzionalità non preveda alcuna sanzione nel caso del settore tablet, non "coperto" dal brevetto. Non dovrebbe essere invece in discussione, per il Samsung Galaxy S3, l'arrivo del multi view con l'aggiornamento dell'OS ad Android Jelly Bean 4.1.2.