Samsung Galaxy S3 mini, disponibilità in Europa tra una settimana

Il Samsung Galaxy S3 mini vive finalmente una svolta, per quanto concerne il tema della sua disponibilità. A distanza di alcune settimane dall'evento con il quale la casa produttrice ha presentato a Francoforte il device, dunque, possiamo fornirvi nuove indiscrezioni sulle vendite dello smartphone Android. Stando a quanto riportato in queste ore da una fonte del calibro di SamMobile, infatti, il Samsung Galaxy S3 mini vede la sua disponibilità garantita in Europa a partire dalla prossima settimana. Lecito, a questo punto, chiedersi quale sarà la reazione da parte del pubblico, considerando che Samsung ha realizzato lo smartphone per tutti coloro che si sono lamentati delle sole dimensioni del Samsung Galaxy S3. Insomma, ancora pochi giorni e sapremo quale futuro attende il Samsung Galaxy S3 mini.