Jelly Bean Galaxy S3, il caso dell'aggiornamento OTA

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2012

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"]Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Jelly Bean Galaxy S3 che crea ancora dei grattacapi a molti utenti che, seppur soddisfatti della disponibilità dell'update per la versione no brand del Samsung Galaxy S3, allo stesso tempo, in diverse circostanze, non possono ancora effettuare l'aggiornamento via OTA, nel momento in cui si prova a verificare la disponibilità di nuovi software direttamente dal device. Insomma, nella maggior pare dei casi, pare che per portare a termine Jelly Bean Galaxy S3, sia ancora necessario puntare sul via Kies, procedendo all'installazione del software necessario, prima di collegare lo smartphone al pc. Nel corso della giornata vi aggiorneremo nel caso in cui sarà finalmente possibile portare a termine l'aggiornamento Galaxy S3 anche via OTA, che resta la soluzione preferita da parte degli utenti sparsi per il mondo.

