Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S2, Android Jelly Bean a tempo indeterminato

Redazione Avatar

di Redazione

03/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ancora senza una data, almeno per ora, per quanto concerne il tanto atteso arrivo dell’update del sistema operativo ad Android Jelly Bean. A differenza di quanto avevano affermato alcune Testate in settimana, dunque, non vi sarà alcun rilascio simultaneo con il Samsung Galaxy S3. La conferma ufficiale è giunta in queste ore direttamente da Samsung Italia, su Twitter, dove se da un lato è stato ribadito che l’aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean non può essere messo in discussione, così come per il Samsung Glaxy Note 10.1 e gli altri principali tablet della gamma Samsung, al momento la casa produttrice non è in grado di parlare di date, a testimonianza di come lavori di questo tipo richiedano molto tempo e una serie di test accurati.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S, primi confronti in Rete

Articolo Successivo

Jelly Bean Galaxy S3, il caso dell'aggiornamento OTA

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014