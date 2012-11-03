Aggiornamento Galaxy S2, Android Jelly Bean a tempo indeterminato

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ancora senza una data, almeno per ora, per quanto concerne il tanto atteso arrivo dell’update del sistema operativo ad Android Jelly Bean. A differenza di quanto avevano affermato alcune Testate in settimana, dunque, non vi sarà alcun rilascio simultaneo con il Samsung Galaxy S3. La conferma ufficiale è giunta in queste ore direttamente da Samsung Italia, su Twitter, dove se da un lato è stato ribadito che l’aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean non può essere messo in discussione, così come per il Samsung Glaxy Note 10.1 e gli altri principali tablet della gamma Samsung, al momento la casa produttrice non è in grado di parlare di date, a testimonianza di come lavori di questo tipo richiedano molto tempo e una serie di test accurati.