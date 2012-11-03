Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S, primi confronti in Rete

[caption id="attachment_2631" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S"] [/caption] Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S. E’ questo il confronto che impazza in questi giorni sul web, quasi a voler evidenziare una rivalità, quella tra Samsung e Apple, destinata ad andare avanti anche nel corso del 2013, immaginando quelle che potrebbero essere le caratteristiche dei prossimi due device di fascia alta concepiti dai due brand, a patto che siano proprio questi i rispettivi nomi. Se per il Samsung Galaxy S4, nel corso delle ultime due settimane, abbiamo già avuto modo di imbatterci in alcuni rumors relativi a quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche, grazie al sempre prezioso contributo da parte di SamMobile, per il nuovo iPhone 5S (o iPhone 6), al momento, qualunque tipo di previsione sarebbe a nostro avviso azzardata. Entro la fine del 2012, in ogni caso, le voci di corridoio potrebbero avere un minimo di attendibilità in più.