Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S, primi confronti in Rete

Redazione Avatar

di Redazione

03/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2631" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S"]Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S[/caption] Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S. E’ questo il confronto che impazza in questi giorni sul web, quasi a voler evidenziare una rivalità, quella tra Samsung e Apple, destinata ad andare avanti anche nel corso del 2013, immaginando quelle che potrebbero essere le caratteristiche dei prossimi due device di fascia alta concepiti dai due brand, a patto che siano proprio questi i rispettivi nomi. Se per il Samsung Galaxy S4, nel corso delle ultime due settimane, abbiamo già avuto modo di imbatterci in alcuni rumors relativi a quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche, grazie al sempre prezioso contributo da parte di SamMobile, per il nuovo iPhone 5S (o iPhone 6), al momento, qualunque tipo di previsione sarebbe a nostro avviso azzardata. Entro la fine del 2012, in ogni caso, le voci di corridoio potrebbero avere un minimo di attendibilità in più.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: il punto della situazione

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S2, Android Jelly Bean a tempo indeterminato

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018