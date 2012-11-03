Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean: il punto della situazione

03/11/2012

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"]Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha ricevuto in questi giorni l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, ma di certo non si può dire che gli utenti stiano mostrano un certo entusiasmo nelle community di settore. Partiamo dal presupposto che, ad oggi, solo parte di coloro che sono in possesso del device "no brand" hanno potuto toccare con mano l'update di Google, con gli utenti che si sono portati a casa il Samsung Galaxy S3 brandizzato con TIM e 3 ancora in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della casa produttrice. Gli operatori, infatti, ancora oggi non riescono a fornire date approssimative per l'arrivo dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean. Se a questo si aggiunge il fatto che molti utenti no brand, al momento, riscontrano ancora delle difficoltà nell'effettuare l'update via OTA, viene a completarsi un quadro meno positivo di quanto si potesse pensare.

