Samsung Galaxy S3 e il caso Euronet Informatica: ecco la pagina Facebook

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, nel corso dell'estate, è stato proposto ad un prezzo molto interessante sul sito Euronet Informatica. In questi giorni, moltissimi utenti ci hanno segnalato una serie di disagi, relativi alla mancata consegna del prodotto, dopo aver puntualmente effettuato il pagamento, con il titolare del negozio online che, al momento, non dà segni di vita. Non è nostro compito prendere posizioni in merito, soprattutto considerando che la controparte non ha ancora avuto modo di dire la sua (semmai ciò avverrà), ma riteniamo doveroso riportare questo stato di malessere di decine e decine di persone che, per acquistare il Samsung Galaxy S3, hanno affrontato una spesa non indifferente. In queste ore, poi, è stata fondata anche la pagina Facebook (raggiungibile qui) per affrontare il tema. La speranza è che questa storia abbia un lieto fine, in un modo o in un altro, mentre vi ricordiamo che il nostro articolo originale, con i commenti degli utenti, è presente in questa pagina.