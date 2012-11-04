Aggiornamento Galaxy S3 via OTA, ecco la procedura giusta

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che ha dato numerosi problemi agli utenti nel corso degli ultimi giorni, soprattutto via OTA. In queste ore, in Redazione, siamo riusciti a portare a termine il tanto atteso update con una procedura probabilmente già nota agli utenti più avanzati, ma che riteniamo comunque utile condividere con tutti voi. L'aggiornamento Galaxy S3 basato sul nuovo sistema operativo Android JElly Bean, infatti, è diventato improvvisamente disponibile nel momento in cui abbiamo seguito il seguente percorso:

Impostazioni - Gestione Applicazioni - Google Services Framework (dopo aver selezionato "Tutto", in alto a destra).

A questo punto, è necessario selezionare dapprima "", poi "", preferibilmente con ilDopo averli riattivati, l'aggiornamento Galaxy S3 dovrebbe essere finalmente disponibile anche via OTA.