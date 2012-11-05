Samsung Galaxy S3: confronto video con Nexus 4, iPhone 5 e Samsung Galaxy Note 2

[caption id="attachment_2535" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 5"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 è stato protagonista in questi giorni di un nuovo e interessante confronto video, considerando che il popolare smartphone Android si è scontrato con i principali device del settore, vale a dire l'iPhone 5, il Samsung Galaxy Note 2 e l'ultimo arrivato da casa Google, vale a dire il Nexus 4. Scontato che, in un contesto così complesso, ciascun smartphone possa dire la sua per determinate caratteristiche, alla luce di quattro schede tecniche davvero da paura, ma è interessante notare come il Samsung Galaxy S3, nonostante sia il più "vecchio" dei quattro, riesca ancora a difendersi alla grande. Vi lasciamo alle immagini, con ciascun lettore che maturerà la propria opinione su Samsung Galaxy S3, iPhone 5, Samsung Galaxy Note e Nexus 4: