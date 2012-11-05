Samsung Galaxy S4 e rumors sul display: scetticismo degli utenti
di Redazione
05/11/2012
[caption id="attachment_1840" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4, nonostante non dovrebbe arrivare sul mercato prima di sei mesi, continua a far parlare di sé per quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dello smartphone, probabilmente il più competitivo tra quelli caratterizzati dal sistema operativo Android e lanciati sul mercato nel corso del 2013, con un particolare riferimento al suo display. Secondo le indiscrezioni rese pubbliche da SamMobile nel corso dell'ultima settimana, infatti, il Samsung Galaxy S4 dovrebbe puntare su uno schermo da ben 5 pollici, andando così ad avvicinare ulteriormente la famiglia dei Samsung Galaxy Note: facendo una rapida carrellata delle community di settore, emerge che gli utenti, ormai fedeli al colosso coreano nel settore smartphone, non gradirebbero un ulteriore ingrandimento del display con il Samsung Galaxy S4, rispetto a quanto si è potuto toccare con mano con il Samsung Galaxy S3. Quale sarà la scelta da parte della casa produttrice?
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S3, riprendono le spedizioni del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3: confronto video con Nexus 4, iPhone 5 e Samsung Galaxy Note 2
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018