Samsung Galaxy S3, riprendono le spedizioni del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi

Il Samsung Galaxy S3 e la relativa promozione legata al Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi in omaggio registrano finalmente delle novità. In queste ore, infatti, alcuni utenti che hanno effettuato la registrazione sul sito di Samsung Exclusive nel corso dei primi giorni di ottobre hanno finalmente ricevuto la tanto attesa notifica da parte della casa produttrice. Alcune spedizioni del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi (che, ricordiamo, viene regalato a coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S3 con garanzia Italia tra il 25 agosto ed il 30 settembre), sono infatti partite proprio questa mattina. Scontato che in tanti siano ancora "in attesa merce", ma siamo comunque al cospetto di un segnale abbastanza positivo per chi attende novità da parte di Samsung sulla spedizione del tablet.