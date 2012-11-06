Aggiornamento Galaxy S3, Android 4.2 già nel primo trimestre 2013?
di Redazione
06/11/2012
[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"][/caption] Aggiornamento Galaxy S3 sempre attuale, considerando le ultime indiscrezioni che sono state pubblicate in queste ore da una fonte come SamMobile. A quanto pare, infatti, lo smartphone dovrebbe ricevere l'update focalizzato su Android 4.2 già nel corso del primo trimestre del 2013, nonostante le voci precedenti indicavano la disponibilità possibile non prima del mese di maggio. La fonte, più in particolare, non si è limitata a trattare il nuovo aggiornamento Galaxy S3, ma ha sottolineato anche che la novità dovrebbe investire anche altri device di fascia alta di Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 2 ed il Samsung Galaxy S3 mini. Lecito, a questo punto, chiedersi se le voci possano condizionare anche l'arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 (e, con l'OS, anche del multi view), per lo stesso Samsung Galaxy S3.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4, nuove indiscrezioni sullo schermo
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, riprendono le spedizioni del Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016