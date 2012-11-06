Samsung Galaxy S4, nuove indiscrezioni sullo schermo
06/11/2012
[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 con uno schermo rivoluzionario? Quello che sembrava essere solo un sogno fino a pochi giorni fa, torna ad essere nuovamente praticabile, grazie alle recenti indiscrezioni che sono state riportate addirittura da una fonte come SamMobile, da sempre piuttosto attendibile sui progetti del brand coreano. Nello specifico, si afferma che Samsung potrebbe essere pronta con i nuovi display, flessibili e più trasparenti, a partire addirittura dalla fine del 2012, forse creandosi il margine necessario di tempo per garantire una svolta di questo tipo a tutti coloro che intenderanno portarsi a casa il nuovo Samsung Galaxy S4, considerando che il lancio dello smartphone potrebbe avvenire a maggio. Non resta che attendere le prossime notizie riguardanti il progetto sul Samsung Galaxy S4.
