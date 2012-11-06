Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, batteria originale a 20 euro

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2666" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"]Samsung Galaxy S3 batteria[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede la propria batteria originale messa in vendita ad un prezzo molto interessante. In queste ore, infatti, Groupalia consente di portarsi a casa un prezioso supporto per tutti gli utenti che passano molte ore all'aperto  senza possibilità di effettuare ricariche della batteria, considerando che il prodotto è stato proposto a 20 euro, praticamente con il 50% di sconto. A differenza di quanto avviene solitamente, poi, i tempi di spedizione sono piuttosto contenuti, se si pensa che il tutto verrà inviato agli utenti a partire da dieci giorni lavorativi successivi all’ordine, con la possibilità di non attendere eccessivamente per toccare con mano la nuova batteria per il Samsung Galaxy S3. Gli utenti interessati ad ottenere maggiori dettagli sull'offerta, in ogni caso, possono collegarsi a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4: display da 4,5 pollici?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, nuove indiscrezioni sullo schermo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015