Samsung Galaxy S3, batteria originale a 20 euro

[caption id="attachment_2666" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede la propria batteria originale messa in vendita ad un prezzo molto interessante. In queste ore, infatti, Groupalia consente di portarsi a casa un prezioso supporto per tutti gli utenti che passano molte ore all'aperto senza possibilità di effettuare ricariche della batteria, considerando che il prodotto è stato proposto a 20 euro, praticamente con il 50% di sconto. A differenza di quanto avviene solitamente, poi, i tempi di spedizione sono piuttosto contenuti, se si pensa che il tutto verrà inviato agli utenti a partire da dieci giorni lavorativi successivi all’ordine, con la possibilità di non attendere eccessivamente per toccare con mano la nuova batteria per il Samsung Galaxy S3. Gli utenti interessati ad ottenere maggiori dettagli sull'offerta, in ogni caso, possono collegarsi a questa pagina.
